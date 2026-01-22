Crans Montana Bertolaso | migliorano alcuni dei ragazzi feriti

Nella giornata di ieri, alcuni dei ragazzi feriti sono stati trasferiti negli ospedali più vicini alle loro famiglie. In particolare, una ragazza è stata spostata dal Niguarda all’ospedale di Cesena, per facilitare il contatto con i propri cari. Gli interventi medici continuano con attenzione, nel rispetto delle condizioni di ognuno.

Milano, 22 gen. (askanews) – “Nella giornata di ieri è stata trasferita una prima ragazza dal Niguarda all’ospedale di Cesena per favorire la vicinanza alla famiglia. Nei prossimi giorni, se il quadro clinico continuerà a migliorare, sarà possibile dimettere alcuni dei ragazzi ricoverati. Fin dal primo minuto il nostro impegno è stato quotidiano e costante: li stiamo seguendo e curando come se fossero nostri figli o, per quanto mi riguarda, nipoti”. Così l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, commenta l’evoluzione dello stato di salute dei giovani coinvolti nell’incendio a Crans-Montana.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

