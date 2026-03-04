Un inviato speciale del presidente degli Stati Uniti in Medio Oriente ha compromesso i negoziati con l’Iran prima dello scoppio della Guerra del Golfo. L’azione ha avuto un impatto sui colloqui diplomatici in quel periodo, influenzando il percorso delle trattative. L’episodio è stato riportato come un esempio di come le decisioni dell’inviato abbiano ostacolato il dialogo tra le parti coinvolte.

L’inviato speciale del presidente Donald Trump in Medio Oriente ha sabotato i colloqui con l’Iran prima dello scoppio della Guerra del Golfo. Steve Witkoff ha riportato una serie di affermazioni dei negoziatori di Teheran che secondo gli altri presenti alle trattative erano falsi. A spiegarlo è uno dei diplomatici presenti i colloqui a Ms.now. Witkoff ha detto in un’intervista a Fox News che i negoziatori iraniani si erano vantati con lui del fatto che l’Iran avesse abbastanza uranio arricchito per costruire quasi una dozzina di bombe nucleari. Un’affermazione poi ripresa dallo stesso Trump che ha parlato di Iran vicino ad avere armi nucleari e missili per colpire gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Open.online

Iran, così il “pacifista” Trump è diventato il “presidente della guerra”: nel secondo mandato ha lanciato 8 attacchi militariSi era definito “il presidente della pace“, aveva promesso di non iniziare nuovi conflitti – anzi, di terminarli – e di interrompere “la corsa a...

Iran, la Casa Bianca conferma la diplomazia di Trump con l’Iran: colloqui programmati. Netanyahu a Witkoff: «Non ci possiamo fidare»I colloqui tra Stati Uniti e Iran sono ancora in agenda per la fine di questa settimana.

Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran

Tutto quello che riguarda Così l'inviato di Trump ha sabotato i...

Temi più discussi: Petrolio, gas e infrastrutture: così l’Iran spera di non cedere sui missili; Così l’inviato di Trump ha sabotato i colloqui con l’Iran prima della guerra; Laboratori Accreditati di Prova: così l’Italia costruisce il suo scudo cyber con il PNRR; Così l’invecchiamento rimodella le cellule.

La Groenlandia e l’incredibile guerra dei cani da slitta. Tolto l’invito alla gara per l’inviato speciale di TrumpLa federazione groenlandese delle corse dei cani da slitta, a seguito delle mire di Trump sul Paese artico, ha revocato l’invito alla manifestazione del rappresentante Usa Milano, 19 gennaio 2026 – Se ... quotidiano.net

Witkoff, incontri produttivi a Miami con l'inviato del Cremlino Kirill DmitrievUcraina. A Miami in Florida incontri produttivi con l'inviato del Cremlino Kirill Dmitriev, così li definisce l'inviato speciale degli Stati Uniti, Witkoff, al temine del meeting, in attesa di un ... rainews.it

Sia Emirates che l’Unità di crisi della Farnesina avrebbero risposto così alle sollecitazioni di aiuto dei turisti facebook

"Perdonatemi la mala creanza d’avervi impiantati così sgarbatamente, ma non ce n’ho colpa". Oggi nel 1861 moriva lo scrittore e patriota #IppolitoNievo. #4marzo. x.com