Sequestrati 34 chilogrammi di cocaina smantellata raffineria VIDEO

La fabbrica della cocaina. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Empoli all'interno di un deposito sul retro di una villetta di Fucecchio dove viveva un cittadino albanese. In tutto sono stati recuperati oltre 34 chilogrammi di cocaina che avrebbero fruttato più di 700mila euro una volta spacciati. Il sequestro si è verificato lunedì 19 gennaio e ha portato all'arresto, oltre del 54enne albanese, anche di tre cittadini colombiani di 25, 58 e 59 anni. I quattro sono accusati di detenzione, produzione e raffinazione di sostanza stupefacente. Si sospetta che la polvere bianca sia arrivata direttamente dal SudAmerica e che qui fosse stata organizzata la lavorazione per poi immettere la cocaina sulle piazze di spaccio.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su sequestrati chilogrammi

Le forze dell’ordine hanno smantellato una vera e propria raffineria di cocaina a Fucecchio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su sequestrati chilogrammi

Argomenti discussi: Carceri umbre e droga, nel 2025 intercettati 34 tentativi di introdurre hashish, cocaina e marijuana. In tre anni sequestrati oltre 3,7 chili; Massafra, colpo allo spaccio: in auto con 5 chili di hashish, un arresto; Marlboro di contrabbando, sequestrate oltre 9 tonnellate di 'bionde'; Taranto, sequestrati 5 chili di hashish a Massafra: arrestato 34enne.

Polizia sequestra 137 chili di droga, arrestati padre e figlio(ANSA) - CATANIA, 27 GEN - Agenti della squadra mobile della Questura di Catania hanno arrestato due spacciatori, padre e figlio, di 43 e di 19 anni, e sequestrato 137 chilogrammi di sostanze stupefac ... msn.com

Cibo sequestrato e locali chiusi, l’anno nero dei controlli: il bilancio del Nas a Torino scuote la filiera alimentareNel 2025 tolti dal mercato oltre 21 quintali di alimenti, scattano denunce, sanzioni e sospensioni in decine di attività ... giornalelavoce.it

Droga a Montesilvano: sequestrati oltre 30 chili di hashish, un 23enne arrestato Un 23enne residente e domiciliato a Montesilvano ha nascosto nella propria abitazione oltre 30 chilogrammi di hashish. L’uomo è stato arrestato ieri sera dagli agenti della S - facebook.com facebook