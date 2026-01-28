Assistenti per autonomia e comunicazione il Senato approva il ddl | requisiti professionali concorsi riservati e tutele per la continuità occupazionale

L’aula del Senato ha dato il via libera al disegno di legge sugli assistenti per autonomia e comunicazione. Ora si stabiliscono i requisiti professionali, i concorsi riservati e le tutele per chi lavora in questo settore, che si occuperà di supportare gli studenti con disabilità fisiche o sensoriali nelle scuole.

L’Assemblea del Senato ha approvato il disegno di legge che ridefinisce l’inserimento degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione nei servizi di inclusione scolastica per alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Il testo, adesso, passerà alla Camera per la definitiva approvazione. Il testo unificato conferma l’attribuzione della competenza agli enti territoriali per l’attivazione della figura professionale e stabilisce in via diretta i requisiti per l’esercizio dell’attività. La normativa vigente demandava già agli enti locali la responsabilità di garantire questa funzione nelle scuole di ogni ordine e grado, ma le regioni hanno operato con modalità diverse sulla base di discipline locali differenziate.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «DISABILITÀ. RUSSO (FDI): CON DDL MAGGIORE ATTENZIONE A OPERATORI SOCIO-EDUCATIVI E A STUDENTI»Il ddl che abbiamo votato oggi ridefinisce l'inserimento nelle attività di inclusione scolastica degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione ... agenziagiornalisticaopinione.it

Mario Occhiuto e il DDL sull'inclusione scolasticaGli assistenti per l'autonomia e la comunicazione sono presenza quotidiana che rende quel muro attraversabile ... rainews.it

SCUOLA – Assistenti per autonomia e comunicazione, è giunto il momento di assumerli a tempo indeterminato: riprende in Senato l’esame delle proposte di legge dopo l’approvazione degli emendamenti, Anief auspica l’approvazione immediata - facebook.com facebook