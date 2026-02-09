Caso Sacim la Uil | Per noi l' unica priorità è la continuità occupazionale di tutti i lavoratori

La vertenza Sacim entra nel vivo. La Uilm di Cesena ribadisce che il suo obiettivo principale è garantire la continuità occupazionale per tutti i lavoratori coinvolti. Sin dall’inizio, i sindacalisti hanno cercato di coinvolgere tutte le sigle presenti al tavolo per trovare una soluzione condivisa. Ora si attende una svolta concreta, mentre i lavoratori aspettano notizie chiare sul futuro dello stabilimento.

"La Rsu Fiom pertanto ha deliberatamente deciso di escludere da qualsiasi possibilità di dialogo i rappresentanti della UILM autoproclamandosi unica titolare della rappresentanza dei lavoratori" “Sin dal primo giorno della vertenza in Sacim, come Uilm di Cesena, abbiamo cercato e ricercato la massima condivisione di ogni azione sindacale con tutte le sigle presenti al tavolo. Per noi sin dal primo momento si è posta quale unica priorità la completa e totale garanzia della continuità occupazionale di tutti i lavoratori di Sacim. Purtroppo però questo obiettivo non ha trovato condivisione da parte della Rsu Fiom che ha invece posto al centro delle rivendicazioni sindacali il mantenimento del contratto integrativo oggi vigente in Sacim.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Sacim Uilm

Il settore calzaturiero e il comparto Sacim nel territorio cesenate affrontano un 2024 caratterizzato da sfide legate alla tutela dell’occupazione e alle trasformazioni economiche.

Uil Sicilia, attraverso le parole della segretaria generale Lionti, esprime solidarietà agli sfollati e ai lavoratori colpiti dalla recente frana a Niscemi, causata dal ciclone Harry.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sacim Uilm

Argomenti discussi: Sacim, ecco la nuova proprietà, Rsu critica: Alcuni sindacati non si confrontano coi lavoratori.

Il caso della Sacim di Cesena: «È in liquidazione e va all’asta ma cresce con nuove commesse, la Cassa integrazione è azzerata»La storica azienda specializzata nella costruzione di veicoli cisterna per il trasporto di prodotti liquidi. Andrà all’asta il 6 febbraio per 7,6 milioni. I risultati e le prospettive del settore dell ... corrieredibologna.corriere.it

Sacim in liquidazione. Uil: Tutela ai lavoratoriScendono in campo la Uil e la Uilm, che chiedono unità e un percorso concreto per il rilancio della Sacim, storica azienda del territorio cesenate. L’apertura della liquidazione giudiziale della ... ilrestodelcarlino.it

La Sacim di Cesena è in liquidazione ma cresce con nuove commesse x.com

TRE SU TRE. E NON SIAMO LÌ PER CASO! C’è chi sotto 2-0 si arrende e chi, come le nostre ragazze, decide che è il momento di iniziare a giocare sul serio. In casa della GS Volley abbiamo dato una prova di forza incredibile, rimontando una partita ch facebook