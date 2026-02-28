Attacco Usa in Iran l' avviso per il personale della base di Sigonella | Rimanete vigili

Il personale della base di Sigonella ha ricevuto un avviso dagli Stati Uniti che invita a mantenere alta la vigilanza. L'informazione, rivolta sia ai militari che alle loro famiglie, sottolinea che al momento non ci sono minacce concrete, ma raccomanda comunque di essere attenti e pronti a reagire in caso di necessità. Nessun dettaglio su eventuali piani o azioni specifiche sono stati forniti.

"Si ricorda a tutto il personale e alle famiglie di rimanere vigili. Anche se non ci sono minacce specifiche e credibili al momento, la vigilanza rimane fondamentale per la vostra sicurezza e sicurezza". E' quanto si legge sui social ufficiali della base militare statunitense Nas di Sigonella. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Base Usa di Sigonella, richiamo alla prudenza: “Restate vigili”La base statunitense di Naval Air Station Sigonella (Catania) ha diffuso un avviso rivolto a tutto il personale militare e civile, esteso anche ai...

