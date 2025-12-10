Per entrare negli Usa ora i turisti anche italiani dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ultimi 5 anni
Recenti cambiamenti nelle procedure di accesso agli Stati Uniti prevedono l’obbligo, per i turisti, di mostrare le attività svolte sui social negli ultimi cinque anni. Inoltre, il sito web per la registrazione ESTA sarà dismesso. Queste nuove misure sono state annunciate dal Dipartimento della Sicurezza interna, modificando sensibilmente le modalità di ingresso nel Paese.
La novità contenuta in un documento depositato dal Dipartimento della Sicurezza interna. Sparirà anche il sito web per la registrazione degli Esta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
