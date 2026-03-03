Sciano ubriachi sulle piste delle Olimpiadi a Cortina | fermati tre turisti americani tasso alcolemico choc

Tre turisti americani, due uomini e una donna, sono stati fermati sulle piste di Cortina durante le Olimpiadi. I tre sono stati trovati ubriachi e sanzionati per aver sciano sotto l’effetto di alcol. Le autorità hanno verificato il loro tasso alcolemico, risultando superiore ai limiti consentiti. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, coinvolgendo turisti in visita per le Olimpiadi.

Tre turisti statunitensi, due uomini e una donna, sono stati fermati e sanzionati nei giorni immediatamente successivi alla chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, proprio mentre sciavano completamente ubriachi sulle piste che fino a pochi giorni fa sono state teatro delle gare dei Giochi. La donna presentava un tasso alcolemico di 3,7 grammi per litro di sangue, ben oltre il limite consentito di 0,5. La notizia è riportata dal Corriere del Veneto, che sottolinea l’aumento dei controlli a pochi giorni dalla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, in programma il prossimo 6 marzo. I tre americani sono stati intercettati sulle piste dalle forze dell’ordine, che hanno accertato alcune violazioni: sciavano senza casco e senza la copertura assicurativa obbligatoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

