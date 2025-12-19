Alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti denunciato un 33enne a Gravina

Un uomo di 33 anni è stato denunciato a Gravina di Catania dopo essere stato fermato dai carabinieri mentre guidava con un livello di alcol nel sangue oltre i limiti consentiti. L’intervento dei militari ha portato alla verifica del tasso alcolemico tramite etilometro, evidenziando una condotta pericolosa per sé e per gli altri. Un episodio che sottolinea l’importanza di rispettare le norme sulla sicurezza stradale e di non mettere a rischio la vita propria e degli altri.

I carabinieri della sezione radiomobile di Gravina di Catania hanno fermato un automobilista per procedere ad un accertamento con etilometro per accertare il tasso alcolemico. L'esito del controllo ha fatto registrare valori pari a 1,47 gl, ben oltre i limiti consentiti dalla legge.

