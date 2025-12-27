"> Stanislav Lobotka è il centro di gravità permanente del Napoli. Non alza la voce, non cerca la scena, ma governa ogni dettaglio del gioco con una lucidità che lo rende imprescindibile. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, la sua presenza significa ordine, gestione dei tempi e sicurezza in ogni fase della partita. È il giocatore che rende semplice il complesso: protegge la difesa, accompagna le transizioni e accende l’attacco con naturalezza. La Supercoppa disputata in Arabia è stata l’ennesima conferma. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Corriere dello Sport: "Lobotka, il cuore silenzioso del Napoli di Conte"

