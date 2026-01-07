Ha guidato l' auto fino a 94 anni | ora spegne 100 candeline

Il 7 gennaio, la comunità di Carmignano di Brenta ha celebrato il centesimo compleanno della signora Ada Pagliati, ospite della Residenza OIC Botton. Dopo aver guidato l'auto fino a 94 anni, Ada raggiunge questa importante tappa con serenità e affetto. L'amministrazione comunale ha partecipato ai festeggiamenti, rendendo omaggio a una vita ricca di esperienze e testimonianza di lunga tenacia.

Oggi, 7 gennaio l'amministrazione comunale, a nome di tutta la comunità di Carmignano di Brenta, ha preso parte ai festeggiamenti per il centesimo compleanno della signora Ada Pagliati, ospite della casa di riposo OIC Residenza Botton. Il direttore della casa di riposo OIC di Carmignano di Brenta.

