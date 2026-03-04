Coquard punta alle Olimpiadi di Los Angeles nella madison con Thomas

Bryan Coquard, atleta francese della squadra Cofidis, si prepara a partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles, puntando sulla specialità del Madison insieme a Thomas. Con un palmarès ricco di successi, Coquard è considerato uno dei corridori più affidabili nel circuito internazionale e si sta concentrando sulla competizione olimpica in vista delle prossime gare.

Bryan Coquard, velocista francese in forza alla Cofidis, possiede un palmarès che lo colloca tra i corridori più titolati e costanti del panorama internazionale. Nonostante la punta di velocità non raggiunga quella di alcuni volti di punta, l'atleta ha raccolto 55 vittorie in carriera, con due successi nel 2026, a testimonianza di una stagione ancora competitiva. L'obiettivo olimpico rimane centrale: l'oro è considerato il traguardo massimo da centrare nel corso della sua carriera, dopo l'argento conquistato a Londra 2012 nell'omnium. Alla soglia dei 33 anni, Coquard continua a competere ai massimi livelli e resta un riferimento per la Cofidis.