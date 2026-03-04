Bryan Coquard, ciclista francese con 55 vittorie in carriera, si prepara a ritornare sulla pista. Ha dichiarato di voler partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles nella specialità del madison insieme a Thomas. Nonostante non abbia la stessa velocità di altri atleti come Jonathan Milan o Tim Merlier, Coquard, 33 anni, continua a distinguersi per i risultati ottenuti e le ambizioni future.

55 vittorie in carriera, due anche in questo 2026. Bryan Coquard non avrà la punta di velocità di un Jonathan Milan o di un Tim Merlier, ma in ogni caso è un velocista che si fa rispettare e a trentatré anni ha comunque un palmares di ottima fattura. Il suo albo d’oro però il francese vuole migliorarlo anche a livello olimpico: l’alfiere della Cofidis vanta già un argento, agguantato a Londra 2012, nell’omnium, l’obiettivo è conquistare l’oro. Dopo una lunghissima assenza tornerà a gareggiare su pista: l’annuncio è arrivato oggi. Le sue parole ad Eurosport: “Sono in procinto di preparare un ritorno sui velodromi per la mia carriera, che è iniziata nel 2012 a Londra sulla pista con una medaglia, e mi piacerebbe come obiettivo di carriera avere la medaglia superiore, la medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bryan Coquard punta al ritorno su pista: “Voglio le Olimpiadi di Los Angeles nella madison con Thomas”

