Coppa Italia Como-Inter 0-0

La prima semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter si è conclusa con uno zero a zero. La partita si è giocata allo stadio Sinigaglia e non sono stati segnati goal durante i 90 minuti. La sfida è terminata senza vincitori e il risultato vale per il ritorno che si disputerà a San Siro il 22 aprile.

Finisce a reti inviolate la prima sfida di semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter. Al Sinigaglia è 0-0, tutto rinviato alla sfida di San Siro del 22 aprile. Gara avara di emozioni. Nella ripresa la squadra di Chivu si rende pericolosa con un palo di Darmian, la formazione di Fabregas sciupa una grande occasione con Valle. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Coppa Italia, Como-Inter 0-0 Verso Como-Inter, i precedenti in Coppa ItaliaCostruito nel 1925 e inaugurato un paio di anni più tardi, lo stadio Giuseppe Sinigaglia – campione di canottaggio caduto durante la Prima Guerra... Como Inter Women 1-2, successo in trasferta in Coppa Italia per le nerazzurre: com’è andatadi Giuseppe ColicchiaComo Inter Women 1-2, successo in trasferta negli ottavi di finale di Coppa Italia per le nerazzurre: ecco com’è andata la sfida... ANDATA DI COPPA ITALIA, COMO-INTER 0-0. CI GIOCHIAMO TUTTO TRA UN MESE Tutti gli aggiornamenti su Coppa Italia Temi più discussi: Como-Inter, semifinale di Coppa Italia: orari e dove vederla; Semifinali Coppa Italia 2025/26, le statistiche di Como-Inter e Lazio-Atalanta; Como-Inter, Coppa Italia: dove vederla in chiaro (gratis in tv), orario e probabili formazioni della semifinale; Pronostico Como-Inter quote semifinale andata Coppa Italia. Semifinale di Coppa Italia: Como e Inter chiudono sull'0-0 e decidono tutto a San SiroComo e Inter si fermano sull'0-0 nell'andata di Coppa Italia: i lariani hanno creato di più, l'Inter ha colpito un palo e il ritorno a San Siro deciderà la finalista ... notizie.it Pagina 2 | Dove vedere Como-Inter di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla semifinale d'andata in programma al Sinigaglia: le scelte ufficiali di Fabregas e Chivu ... corrieredellosport.it #CoppaItalia, #ComoInter 0-0, rimandata al ritorno la sfida per andare in finale Al Sinigaglia è caccia alla finale per sfatare il tabù dei grandi match Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-coppa-italia-semifinale-an - facebook.com facebook Inizia la Semifinale d'andata di Coppa Italia Forza Nerazzurri x.com