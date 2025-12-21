di Giuseppe Colicchia Como Inter Women 1-2, successo in trasferta negli ottavi di finale di Coppa Italia per le nerazzurre: ecco com’è andata la sfida. Missione compiuta con carattere per l’ Inter Women. Sul prato del Centro Sportivo SNEF Lambrone di Erba, la formazione guidata dall’esperto tecnico Gianpiero Piovani supera l’ostacolo Como 1907 e stacca con merito il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Ad attendere le nerazzurre nel prossimo turno ci sarà la Ternana, da affrontare in una doppia sfida di andata e ritorno. Una vittoria sofferta ma preziosa, decisa dalle fiammate delle singole in un pomeriggio intenso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Como Inter Women 1-2, successo in trasferta in Coppa Italia per le nerazzurre: com’è andata

Leggi anche: Inter Women Hacken 0-0, pareggio amarissimo per le nerazzurre: l’avventura in Women’s Europa Cup si conclude agli ottavi! Ecco com’è andata

Leggi anche: Coppa Italia Primavera Inter Women: com’è andato il cammino delle nerazzurre! Le ultime sulle meneghine

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Women, Coppa Italia: domenica 21 dicembre alle 14:30 in scena Como 1907-; Napoli Women e Ternana Women le prime qualificate ai quarti: battute Sassuolo e Como Women; Women, Coppa Italia: Como 1907- 0-0 LIVE; Milan - Inter in Diretta Streaming | IT.

Bugeja sempre più anima dell'Inter Women: gol e assist nella vittoria per 2-1 sul Como 1907 - La solita, implacabile, Haley Bugeja mette la firma sull'ultima vittoria dell'Inter Women per questo 2025. msn.com