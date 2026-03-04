coppa italia como e inter non si fanno male 0 0 e rimandano tutto al ritorno

Nella semifinale d’andata di Coppa Italia, Como e Inter si sono affrontate senza segnare, con il punteggio che si è concluso 0-0. La partita si è giocata a Como e il risultato lascia tutto aperto in vista del ritorno, che si terrà tra circa sei settimane a San Siro. Nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete nel primo confronto.

AGI - Nulla di fatto nella semifinale d'andata di Coppa Italia tra Como e Inter. La partita finisce senza reti e lascia aperto ogni scenario in vista del match di ritorno, quando (fra oltre un mese e mezzo) i lariani di Cesc Fabregas e i nerazzurri di Cristian Chivu si giocheranno tutto a San Siro. La prima occasione della gara arriva al 17', quando Carlos Augusto compie un tempestivo intervento in scivolata per impedire a Vojvoda di calciare a botta sicura da ottima posizione, dopo un errore difensivo di Bisseck. Al 36' è Nico Paz ad accendersi, con un mancino dalla distanza che viene deviato in corner da Martínez. Sei minuti più tardi, Vojvoda mette a sedere Bastoni in area di rigore e ci prova con un esterno destro da posizione defilata, ma la sfera esce a lato. 🔗 Leggi su Agi.it

