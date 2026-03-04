L’andata della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter si è conclusa con un pareggio a zero, senza reti né occasioni rilevanti. La partita si è giocata sulle rive del Lago di Como, con entrambe le squadre che hanno preferito mantenere un atteggiamento prudente. La sfida si è quindi conclusa senza gol né episodi di rilievo, lasciando tutto aperto per la sfida di ritorno.

Lariani molto aggressivi nel primo tempo al Sinigaglia che sfiorano più volte il vantaggio. Nella ripresa, dopo un’occasione per parte, le due squadre preferiscono accontentarsi del pareggio In una stagione affollata come questa, le giornate storte capitano. Pochi, però, si aspettavano che l’Inter mettesse una prestazione così rinunciataria nella trasferta sulle rive del Lago di Como per l’andata della prima semifinale di Coppa Italia. L’undici di Chivu ha sbagliato poco ma ha concesso per quasi tutta la partita il pallino del gioco ai padroni di casa. L’undici di Fabregas spinge forte nel primo tempo e crea un buon numero di palle gol, senza, però, riuscire a trasformarne nemmeno una. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Coppa Italia, Como e Inter non si fanno male: l’andata della semifinale finisce 0-0

