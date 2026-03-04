A Pineto si è conclusa la finale di Coppa Italia, segnando un risultato che ha chiuso una stagione significativa per il club. La squadra ha portato a casa il trofeo dopo un percorso che ha coinvolto diverse partite, evidenziando miglioramenti e impegno. La vittoria ha rappresentato un traguardo importante per la società, che si prepara ora alle prossime sfide.

Un cammino competitivo culminato nella Coppa Italia ha definito una stagione importante per Pineto. La vittoria ha riflesso una crescita reale del club e ha valorizzato profili di alto livello, in particolare quello di Paolo Di Silvestre, chiamato a rendere conto di una crescita individuale coerente con l’insieme della squadra. La finale ha visto Pineto fronteggiare una formazione competitiva come Prata, un avversario costruito per l’obiettivo e dotato di individualità markate. Il club abruzzese ha affrontato la partita con un approccio di squadra, contando su una gestione del ritmo e su soluzioni tattiche personalizzate. I dialoghi post-partita hanno enfatizzato la maturità del gruppo, la coesione tra i reparti e la capacità di cambiare pelle durante l’incontro per superare i momenti di difficoltà. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Coppa Italia a Pineto: chi parla di miracolo non ha capito

