Rivincita di Coppa Italia tra Prata e Pineto | programma e anticipazioni

Nel fine settimana, l’attenzione si concentra sulla partita di Coppa Italia tra Prata e Pineto, mentre in Serie A2 Credem Banca si disputano sette incontri dal 28 febbraio al 1 marzo. La giornata promette di offrire molte emozioni e risultati importanti, con diversi incontri previsti per i prossimi giorni. Gli appassionati seguono con interesse gli sviluppi di questa giornata di sport.

Nel weekend si concentra l’azione della Serie A2 Credem Banca: sette gare in programma tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, con promesse di risposte importanti in classifica e sfide decisive tra capolista e inseguitrici. L’attenzione è rivolta al confronto tra le squadre di vertice e a chi cerca punti per migliorare la propria posizione, in un turno di ritorno che promette spettacolo e intensità lungo tutto il fine settimana. apertura del turno con la sfida tra la capolista Prata di Pordenone e Abba Pineto, seconda forza della Regular Season, rematch della recente finale di coppa. l’incontro si gioca sul campo di Prata di Pordenone alle 20. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Pineto vince la Coppa Italia A2 maschile battendo Tinet Prata in finaleLa Del Monte Coppa Italia di Serie A2 assegna una pagina memorabile per la città di Pineto e per lo sport regionale: l’ABBA Pineto, in trasferta al...

Prata e Pineto a un passo finale di Coppa Italia A2: le dichiarazioni di allenatori e capitaniSi avvicina la finale Del Monte Coppa Italia A2, in programma domenica 22 febbraio alle 17:30 al PalaPrata, dove la formazione di casa affronta Abba...

