Biathlon l’Italia si gode il Tridente Giacomel Vittozzi e Wierer tutti già vincenti Il movimento azzurro vive un momento senza precedenti

L’Italia vive un momento storico nel biathlon, grazie al talento e alla determinazione dei suoi atleti. Dopo sole due tappe di Coppa del Mondo, Giacomel, Vittozzi e Wierer hanno già conquistato tre vittorie, dimostrando un dominio senza precedenti nel panorama internazionale. Un tridente azzurro che fa sognare gli appassionati e testimonia la forza crescente del movimento italiano.

Sino a oggi si sono disputate due tappe di Coppa del Mondo di biathlon e l’ Italia può festeggiare già tre vittorie, materializzatesi con altrettanti atleti differenti. In ordine cronologico, Dorothea Wierer ha primeggiato nell’individuale di Östersund, Tommaso Giacomel si è imposto nella sprint di Hochfilzen e Lisa Vittozzi ha trionfato nell’inseguimento tenutosi sulle nevi austriache. Precedenti ne abbiamo? Ovviamente no! Da quando è stato istituito il massimo circuito (ormai 50 anni fa per gli uomini e 40 per le donne) non è mai successo che il movimento azzurro potesse dire già a metà dicembre di aver portato sul gradino più alto del podio tre biathleti diversi, peraltro con entrambi i sessi coinvolti. 🔗 Leggi su Oasport.it

