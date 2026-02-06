Perseguita l' ex 30enne arrestato per atti persecutori

La Polizia di Stato ha arrestato ieri pomeriggio un uomo di 30 anni di Napoli. È accusato di aver perseguitato l’ex, mettendo in atto una serie di comportamenti che hanno reso difficile la vita della donna. Gli agenti sono intervenuti dopo le segnalazioni della vittima e hanno fermato il 30enne sul posto. Ora l’uomo si trova in carcere in attesa di giudizio.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne napoletano per atti persecutori.In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per la.

