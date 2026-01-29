Sul Lago di Como anche i 16enni potranno guidare le barche | arriva la nuova patente nautica D1
Sul Lago di Como, i 16enni potranno finalmente prendere il volante delle barche a motore. Con l’introduzione della nuova patente nautica D1, i giovani di 16 anni potranno guidare legalmente, una novità che apre le porte alla nautica da diporto anche ai più giovani. La novità è entrata in vigore in tutta Italia e riguarda direttamente il bacino comasco, dove molti aspettavano questa possibilità da tempo.
Una piccola rivoluzione sta per arrivare anche sul Lago di Como. Con la nuova patente nautica D1, appena entrata in funzione in Italia, anche i ragazzi di 16 anni potranno guidare legalmente barche a motore, aprendo per la prima volta l’accesso regolamentato alla nautica da diporto già in età.🔗 Leggi su Quicomo.it
