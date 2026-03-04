Sicurezza sul lavoro | blitz dei carabinieri in panifici e pasticcerie

Il 4 marzo 2026, i carabinieri del Nil di Pisa hanno effettuato controlli in diversi panifici e pasticcerie nel comprensorio del Cuoio. Durante le operazioni, sono stati ispezionati diversi esercizi commerciali per verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro. Le verifiche sono state condotte senza preavviso e hanno coinvolto vari locali del settore alimentare.

Comprensorio del Cuoio, 4 marzo 2026 - L'attività di vigilanza del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro (Nil) di Pisa prosegue senza sosta per garantire il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso del mese di febbraio, un comparto che richiede massima attenzione per la specificità delle mansioni svolte. Gli accertamenti condotti nell’area del Comprensorio del Cuoio hanno fatto emergere gravi violazioni. In diverse attività è stata riscontrata la mancata nomina del medico competente e il tardivo invio dei dipendenti alla visita medica per l'idoneità alla mansione. È stata inoltre rilevata l 'omessa formazione dei lavoratori e la mancanza, in capo ai datori di lavoro, della formazione obbligatoria per assumere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sicurezza sul lavoro blitz

Sicurezza sul lavoro

