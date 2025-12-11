Controlli sulla sicurezza alimentare irregolarità in due panifici di Acireale

Nell’ambito delle operazioni di tutela della sicurezza alimentare, i carabinieri di Acireale, in collaborazione con il NAS di Catania, hanno condotto controlli in alcuni laboratori di panificazione locali, riscontrando irregolarità che hanno portato a conseguenze amministrative e a un più approfondito monitoraggio delle attività.

Nell’ambito delle attività a tutela della salute dei consumatori, i carabinieri della stazione di Acireale, insieme ai militari del nucleo antisofisticazione e sanità di Catania, hanno effettuato una serie di ispezioni in alcuni laboratori di panificazione del territorio, riscontrando. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Quasi cento interventi sulle piste valtellinesi durante il ponte dell’Immacolata: la Polizia di Stato intensifica il servizio di sicurezza e soccorso in montagna. Controlli serrati, casco obbligatorio per tutti e sei attivazioni dell’elisoccorso nelle principali località sciisti - facebook.com Vai su Facebook

Controlli a tappeto fino a Capodanno: le disposizioni del Comitato sicurezza Vai su X

Milano, il «buco nero» dei controlli sulla sicurezza alimentare: «Eseguiti un terzo di quelli necessari, mancano risorse» - All’Ats di Milano mancano personale, tecnologie e mezzi per completare tutti i controlli in tema di sicurezza alimentare richiesti dalla Regione. Riporta milano.corriere.it

Meno controlli su carne e uova dal 2026: l’UE abbassa la guardia sulla sicurezza alimentare? - A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2246 della Commissione, che modifica il precedente Regolamento (UE) 2022/932 in materia di frequenze minime di ... Come scrive greenme.it