Bergamo due denunce per vendita di merce contraffatta Nei guai anche un minorenne

A Bergamo, due persone, tra cui un minorenne, sono state denunciate per vendita di merce contraffatta. L’intervento, avvenuto venerdì 23 gennaio, è stato effettuato durante un servizio di controllo del territorio coordinato dalla Questura, con il supporto delle forze dell’ordine di Milano e della Squadra Mobile. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e repressione della commercializzazione di prodotti falsificati, garantendo maggiore sicurezza nel territorio.

Bergamo. Due denunce per vendita di merce contraffatta: un diciannovenne e un minore italiani sono stati fermati venerdì 23 gennaio durante un servizio straordinario di controllo del territorio coordinato dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e di personale in abiti civili della Squadra Mobile. Gli agenti della Mobile hanno notato uno scambio sospetto nei pressi della stazione ferroviaria e sono intervenuti immediatamente. Dai controlli è emerso che i giovani vendevano giubbotti contraffatti di un noto marchio di abbigliamento invernale.

