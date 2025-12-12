Firenze controlli antidroga in piazza Santo Spirito | un arresto e una denuncia
Nella notte tra mercoledì e giovedì, i carabinieri di Firenze hanno effettuato controlli antidroga in piazza Santo Spirito, arrestando un uomo di 35 anni di origine tunisina. L’intervento ha portato all’arresto e a una denuncia, contribuendo alle operazioni di contrasto alla criminalità nella zona.
Firenze, 12 dicembre 2025 - Spacciava in Santo Spirito. Per questo, nella notte tra mercoledì e giovedì, i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze hanno arrestato u n trentacinquenne originario della Tunisia. L'uomo è finito in manette per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, durante un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto d ello spaccio nella zona dell’Oltrarno. L’uomo è stato fermato in piazza Santo Spirito, dove i militari lo hanno trovato in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina per un totale di oltre cento grammi di stupefacente, immediatamente sequestrato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Milano segue Firenze nella stretta sugli affitti brevi: stop alle keybox da gennaio 2026, nuove regole, sanzioni e controlli più severi - facebook.com Vai su Facebook
Prezzi delle case in vendita fuori controllo anche a Firenze: monolocale di 12mq senza finestre a 130mila euro. I comitati: «Come può avere l’abitabilità?» Vai su X
Carabinieri. Controlli antidroga: arrestato un 37enne dopo una fuga - I Carabinieri hanno arrestato durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, un 37enne di origini ... Segnala piananotizie.it
Firenze, operazione antidroga: 19 misure cautelari, sgominata rete armata di spaccio - Una vasta operazione congiunta di polizia di Stato e polizia municipale di Firenze ha portato all’esecuzione di 19 misure cautelari, 14 delle quali a carico di presunti membri di un gruppo criminale ... Scrive rainews.it
Firenze, sgomberato il palazzo della 'droga'