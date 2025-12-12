Firenze controlli antidroga in piazza Santo Spirito | un arresto e una denuncia

Nella notte tra mercoledì e giovedì, i carabinieri di Firenze hanno effettuato controlli antidroga in piazza Santo Spirito, arrestando un uomo di 35 anni di origine tunisina. L’intervento ha portato all’arresto e a una denuncia, contribuendo alle operazioni di contrasto alla criminalità nella zona.

Firenze, 12 dicembre 2025 - Spacciava in Santo Spirito. Per questo, nella notte tra mercoledì e giovedì, i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze hanno arrestato u n trentacinquenne originario della Tunisia. L'uomo è finito in manette per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, durante un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto d ello spaccio nella zona dell’Oltrarno. L’uomo è stato fermato in piazza Santo Spirito, dove i militari lo hanno trovato in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina per un totale di oltre cento grammi di stupefacente, immediatamente sequestrato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, controlli antidroga in piazza Santo Spirito: un arresto e una denuncia

Milano segue Firenze nella stretta sugli affitti brevi: stop alle keybox da gennaio 2026, nuove regole, sanzioni e controlli più severi - facebook.com Vai su Facebook

Prezzi delle case in vendita fuori controllo anche a Firenze: monolocale di 12mq senza finestre a 130mila euro. I comitati: «Come può avere l’abitabilità?» Vai su X

Carabinieri. Controlli antidroga: arrestato un 37enne dopo una fuga - I Carabinieri hanno arrestato durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, un 37enne di origini ... Segnala piananotizie.it

Firenze, operazione antidroga: 19 misure cautelari, sgominata rete armata di spaccio - Una vasta operazione congiunta di polizia di Stato e polizia municipale di Firenze ha portato all’esecuzione di 19 misure cautelari, 14 delle quali a carico di presunti membri di un gruppo criminale ... Scrive rainews.it

Firenze, sgomberato il palazzo della 'droga'

Video Firenze, sgomberato il palazzo della 'droga' Video Firenze, sgomberato il palazzo della 'droga'