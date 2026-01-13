Verso il voto sui dazi | dopo la Camera e il Senato anche la Corte Suprema punirà Trump?

Mercoledì 14 gennaio, la Corte Suprema degli Stati Uniti si riunirà a Washington per valutare la legittimità dei dazi commerciali imposti da Donald Trump dal 2 aprile scorso. Dopo l’esame della Camera e del Senato, questa decisione rappresenta un momento chiave nella vicenda, che potrebbe avere ripercussioni significative sulla politica commerciale americana e sui rapporti internazionali.

Mercoledì 14 gennaio è destinato a essere un giorno-spartiacque per l' amministrazione Usa di Donald Trump, dato che a Washington la Corte Suprema a maggioranza conservatrice si riunirà per decidere della legittimità dei dazi commerciali imposti dal presidente a partire dal Liberation Day, il 2 aprile scorso. La spada di Damocle della Corte Suprema sui dazi. Sotto la lente della massima magistratura Usa non è tanto il tema economico dei dazi in sé quanto il fatto che Trump si sia appellato a una legge del 1977, l'International Emergency Economic Powers Act, per bypassare il Congresso e imporre le tariffe appellandosi a ragioni di sicurezza nazionale, facendo riferimento al debito e al deficit pubblici come emergenze da contrastare.

Dazi, hanno sbagliato tutti: errate le previsioni di Trump e dei suoi critici. E ora tocca all'Europa - Le imposte di Trump in media al 12%, ma finora ha funzionato poco di ciò che prevedeva il presidente: sale il timore delle tensioni interne. corriere.it

La Serbia rischia dazi al 500% sulle esportazioni di beni e servizi verso gli Stati Uniti - Il Senato degli Stati Uniti sta esaminando un disegno di legge che prevede l’introduzione di dazi di almeno il 500% su tutte le merci per quegli Stati che continueranno ad acquistare le risorse energe ... serbianmonitor.com

