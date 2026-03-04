Contratto delle mie brame in Camera del lavoro incontro dedicato alla contrattazione di genere

In occasione dell’8 marzo, la Camera del lavoro di Parma ha ospitato un incontro promosso da CGIL Parma e dal coordinamento Women CGIL Parma. L’evento si è concentrato sulle linee guida per una contrattazione di genere efficace e di qualità, coinvolgendo rappresentanti sindacali e lavoratori. La discussione ha affrontato temi legati alle strategie e alle pratiche per migliorare la tutela delle lavoratrici nel settore contrattuale.

Il consueto appuntamento promosso da CGIL Parma insieme al suo coordinamento Women CGIL Parma in occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, sarà dedicato quest'anno alle linee guida per una contrattazione di genere efficace e di qualità. L'incontro, dal titolo "Contratto delle mie brame", si terrà venerdì 7 marzo alle 17 nella sala Borri della Camera del lavoro di Parma.