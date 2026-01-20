Specchio specchio delle mie brame

Il 25 gennaio 2026, Polpetta, Frollino e i Cuccioli si confrontano con la fiaba di Biancaneve, affrontando una Regina perfida e uno strano specchio parlante. Un incontro che mette alla prova la loro capacità di distinguere realtà e fantasia, in un’avventura ricca di sorprese e misteri. Un racconto che invita a riflettere sui temi della verità e dell’apparenza, in un contesto fiabesco e coinvolgente.

il 25 gennaio 2026. Polpetta, Frollino e i Cuccioli si trovano a dover fare i conti con la fiaba di Biancaneve e ancor di più con la perfida Regina perché uno strano specchio comincia a parlare e poi, dal nulla, appare anche la Regina. I nostri amici Cuccioli non sanno più cosa fare per liberarsene. Ogni tentativo messo in atto sembra non funzionare, ma finalmente la gattina Olly ha un'idea originale, ruba lo specchio e usa i poteri magici contro la Regina che se ne scappa con la coda tra le gambe!

