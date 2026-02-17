Contratto delle mie brame | alla Cgil incontro dedicato alla contrattazione di genere

Il nome Cgil Parma ha organizzato un incontro dedicato alla contrattazione di genere, in occasione dell’8 marzo. La riunione, promossa insieme al coordinamento Women Cgil Parma, si terrà questa settimana e punta a migliorare le modalità di negoziazione per ottenere pari diritti. Quest’anno, l’obiettivo è condividere strumenti concreti per affrontare le disparità sul posto di lavoro. Durante l’appuntamento, saranno analizzate le strategie più efficaci per applicare linee guida chiare e praticabili.

Il consueto appuntamento promosso da Cgil Parma insieme al suo coordinamento Women Cgil Parma in occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, sarà dedicato quest'anno alle linee guida per una contrattazione di genere efficace e di qualità. L'incontro, dal titolo "Contratto delle