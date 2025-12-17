Guardia di Finanza Avellino gli auguri del comandante Erre | Un anno proficuo focus su legalità e sicurezza

Il comandante Erre ha espresso i suoi auguri alla Guardia di Finanza di Avellino, sottolineando un anno di risultati positivi e l’importanza di mantenere alta la attenzione su legalità e sicurezza, in vista delle festività natalizie.

AVELLINO – Si è svolto questa mattina, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, il tradizionale brindisi che precede le festività natalizie.Un appuntamento informale che ha offerto anche l’occasione per tracciare un primo bilancio dell’attività svolta nel corso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Perugia, cambio al vertice della guardia di finanza: il nuovo comandante provinciale Leggi anche: Guardia di finanza, Lupo nuovo comandante della compagnia di Sciacca Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. GDF Avellino sequestrate 1,5 tonnellate di fuochi d'artificio. Denunciati due responsabili. “Tre colori, un mondo”, presentato il calendario storico 2026 della Guardia di Finanza - Oggi, 12 dicembre, presso la Sala “Marincioni” della Caserma della Guardia di Finanza di Rieti, si è tenuto un incontro nel corso del quale è avvenuto ... ilmessaggero.it

Avellino, giochi e gadget di halloween non a norma: maxi sequestro della Guardia di Finanza - I militari delle Fiamme Gialle hanno tolto dagli scaffali dell'esercizio commerciale circa 4. ilmattino.it

Una persona denunciata dalla guardia di finanza di Pordenone per contrabbando di tabacco. Sequestrati 50 kg. Altri particolari https://tinyurl.com/ba79zud3 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.