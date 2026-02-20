Guardia di Finanza nuove tessere di riconoscimento | più sicurezza contro le falsificazioni

La Guardia di Finanza ha introdotto nuove tessere di riconoscimento per contrastare le falsificazioni. Questa misura nasce dalla crescente diffusione di documenti contraffatti che mettono a rischio la sicurezza delle operazioni quotidiane. Le nuove tessere sono più resistenti e dotate di tecnologie anti-manomissione, rendendo più difficile la falsificazione. Le forze dell’ordine sperano che questo aggiornamento rafforzi la tutela del personale e della società. La distribuzione delle nuove tessere è già in corso in molte regioni italiane.

Nuove tessere di riconoscimento per la Guardia di Finanza, con l'obiettivo di alzare l'asticella su sicurezza e autenticità. A partire dal 1° gennaio, le Fiamme Gialle hanno avviato l'introduzione di un nuovo modello di card per il personale, destinato a sostituire progressivamente le precedenti tessere realizzate con supporti tradizionali. Il nuovo tesserino è pensato per ridurre al minimo il rischio di falsificazioni grazie a soluzioni tecnologiche che rendono complessa – se non impossibile – la riproduzione con strumenti comuni. Più tecnologia, meno margini di contraffazione Tra gli elementi di maggiore rilievo figurano la stampa ad alta precisione con sfumature continue, studiata per impedire l'individuazione di "stacchi" cromatici, e un ologramma trasparente inserito all'interno degli strati della tessera, a tutela della fotografia del titolare.