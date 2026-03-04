Il Conto Termico 3.0 è stato sospeso pochi giorni dopo la sua attivazione a causa di fondi insufficienti. Il Gse ha comunicato che le richieste di contributo ammontano a 1,3 miliardi di euro, mentre la disponibilità finanziaria è di soli 900 milioni. La situazione ha portato alla temporanea interruzione delle pratiche di richiesta.

Dopo pochi giorni dall'attivazione, il Conto Termico 3.0 è stato sospeso. Il Gse, che si occupa di gestire i fondi, ha annunciato che le richieste arrivate valgono 1,3 miliardi di euro, ma la dotazione del bonus è di 900 milioni. Il problema sarebbero i piccoli Comuni, che avevano diritto a un bonus del 100% e dai quali proverrebbero l'85% delle domande. Nei prossimi giorni il Gse valuterà l'ammissibilità delle richieste arrivate. Nel caso in cui un numero significativo delle oltre 3mila domande pervenute fosse giudicato irregolare, le domande potrebbero riaprirsi. Nel frattempo, però, imprese e progettisti stanno criticando duramente l'impianto della misura. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Conto termico 3.0 sospeso per mancanza di fondi, chiesti 1,3 miliardi su 900 milioni

Leggi anche: Conto termico 3.0 sospeso dopo 3 giorni: richiesti 1,3 miliardi su 900 milioni soprattutto dai piccoli Comuni

Bilancio Usa, 900 miliardi alla Difesa e 400 milioni per l'UcrainaLa Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un testo sulla strategia di difesa degli Stati Uniti per il 2026, con diverse clausole...

Tutti gli aggiornamenti su Conto termico.

Temi più discussi: Conto Termico 3.0: il GSE sospende le richieste dopo il boom di domande; Conto Termico 3.0, boom di richieste: sospensione temporanea del portale GSE; Il Gse sospende le domande per il Conto Termico 3.0; Conto termico 3.0: sospensione temporanea di nuove richieste di incentivo.

Conto Termico 3.0 sospeso: fermo il portale dopo il boom di richieste di incentivoConto Termico 3.0 sospeso: il GSE ferma il portale dopo richieste per 1,3 miliardi. Stop temporaneo alle nuove domande in attesa delle verifiche sui limiti di spesa. edotto.com

Conto Termico 3.0, boom di richieste: 1,3 miliardi in pochi giorni e il GSE sospende il portaleAssalto agli incentivi per l’efficienza energetica: stop temporaneo alle nuove domande per consentire le verifiche istruttorie e garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti dal decreto minister ... giornalelavoce.it

Conto Termico 3.0, contributo fino al 65% per i condomini: come funziona nel 2026 facebook

Conto Termico 3.0, @VanniaGava : “Avvio molto positivo, oltre 2200 domande in pochissimi giorni” ageei.eu/conto-termico-… @MASE_IT x.com