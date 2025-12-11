Bilancio Usa 900 miliardi alla Difesa e 400 milioni per l' Ucraina
La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il bilancio per la difesa 2026, con 900 miliardi di dollari destinati al settore e 400 milioni per l'assistenza all'Ucraina. Il testo evidenzia una strategia orientata a consolidare la presenza americana in Europa, in contrasto con le posizioni più riluttanti emerse dalla Casa Bianca.
La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un testo sulla strategia di difesa degli Stati Uniti per il 2026, con diverse clausole volte a mantenere la presenza americana in Europa, in contrasto con i recenti segnali provenienti dalla Casa Bianca. Il National Defense Authorization Act, votato ogni anno dalle due camere del Congresso con un certo consenso tra democratici e repubblicani, determina le priorita su cui gli Usa dovrebbero concentrarsi, secondo i parlamentari, per l'anno successivo in materia di difesa. La versione 2026, lunga oltre tremila pagine, prevede un budget complessivo di 900 miliardi di dollari, con un aumento di cinque miliardi rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
