Disabilità Pietro Trotta a gbt | Soprattutto nei piccoli comuni si sente il problema

Nel 2025, la disabilità non dovrebbe più essere considerata un problema, ma la realtà quotidiana di molte persone, soprattutto nei piccoli comuni italiani, rivela ancora numerose difficoltà. Pietro Trotta evidenzia come le barriere e le carenze nei servizi rendano il cammino di chi utilizza la sedia a rotelle particolarmente arduo, evidenziando l’urgenza di interventi concreti.

La disabilità, nel 2025, non dovrebbe essere più derubricata a questione o problema. Eppure in Italia, soprattutto nei piccoli comuni chi ha una disabilità fisica, ed utilizza la sedia a rotelle, vive veri e propri “calvari”. Qualche giorno fa abbiamo incontrato Pietro Trotta, ventottenne residente a Stio, paese di circa 600 residenti, situato nel Cilento collinare che dalla nascita, non può fare a meno della sedia a rotelle. La disabilità, un ostacolo certamente, ma la mente può andare oltre. Il caso di Pietro Trotta. Incontro Pietro nel dehor di un locale di Vallo della Lucania e, sin dalle prime parole, dimostra un carattere da leone. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com