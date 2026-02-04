È ai domiciliari ma continua a spacciare stupefacenti nella sua casa di Popoli ragazzo arrestato

Da ilpescara.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato un giovane di 25 anni a Popoli. Nonostante fosse ai domiciliari, continuava a spacciare droga dalla sua stessa casa. I carabinieri sono intervenuti mercoledì mattina e hanno scoperto l’attività illecita. Ora il ragazzo si trova in cella, in attesa di processo.

Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Popoli nella tarda mattinata di mercoledì 4 febbraio.Il giovane dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Proseguono costanti e intensificate le operazioni dei militari dell’Arma.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

