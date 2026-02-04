È ai domiciliari ma continua a spacciare stupefacenti nella sua casa di Popoli ragazzo arrestato

La polizia ha arrestato un giovane di 25 anni a Popoli. Nonostante fosse ai domiciliari, continuava a spacciare droga dalla sua stessa casa. I carabinieri sono intervenuti mercoledì mattina e hanno scoperto l’attività illecita. Ora il ragazzo si trova in cella, in attesa di processo.

Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Popoli nella tarda mattinata di mercoledì 4 febbraio.Il giovane dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Proseguono costanti e intensificate le operazioni dei militari dell’Arma.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Popoli Ragazzo Continua a spacciare droga anche mentre è ai domiciliari: nuovamente arrestato Un uomo di 35 anni di Mascalucia è stato nuovamente arrestato dai carabinieri, sorpreso mentre continuava a spacciare droga durante gli arresti domiciliari. È agli arresti domiciliari, ma continua a spacciare cocaina nel giardino di casa La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Popoli Ragazzo Argomenti discussi: Nardò, è ai domiciliari ma esce e pretende alcolici in un negozio senza pagare: arrestato un 38enne; È ai domiciliari ma nasconde un latitante: i due arrestati a Bologna; Ai domiciliari ma con la cocaina, arrestato nel Ragusano; Coppietta picchiata e rapinata a Brembate: presi in due, uno è ai domiciliari. Nardò, è ai domiciliari ma esce e pretende alcolici in un negozio senza pagare: arrestato un 38enneUna volante del commissariato di Nardò, allertata dal proprietario del locale, ha bloccato l'uomo, romano ma residente in città, trovandolo in evidente stato di agitazione ... lagazzettadelmezzogiorno.it Nardò, ai domiciliari va al pub: 38enne arrestato per evasioneNardò, 38enne ai domiciliari trovato in un pub: arrestato per evasione e denunciato per presunta estorsione di bevande, secondo la Polizia. pugliapress.org È stato messo ai domiciliari il 22enne, originario della provincia di Grosseto, arrestato dalla Digos perché sospettato di aver preso parte - lo scorso 31 gennaio a Torino dopo il corteo Pro Askatasuna - all'aggressione ai danni del poliziotto del reparto mobile di - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.