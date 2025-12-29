Continua a spacciare droga anche mentre è ai domiciliari | nuovamente arrestato

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 35 anni di Mascalucia è stato nuovamente arrestato dai carabinieri, sorpreso mentre continuava a spacciare droga durante gli arresti domiciliari. L’intervento ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e munizionamento illegale, confermando la sua condotta illecita nonostante le restrizioni. L’episodio evidenzia l’importanza del controllo e della vigilanza nelle misure restrittive, per prevenire ulteriori attività illecite.

E’ stato nuovamente arrestato un 35enne di Mascalucia che, è stato sorpreso dai carabinieri della tenenza di Mascalucia nella flagranza di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illecita di munizionamento per arma da fuoco.L’uomo si trovava già agli arresti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

continua a spacciare droga anche mentre 232 ai domiciliari nuovamente arrestato

© Cataniatoday.it - Continua a spacciare droga anche mentre è ai domiciliari: nuovamente arrestato

Leggi anche: Acilia, continua a nascondere e spacciare droga anche mentre è ai domiciliari

Leggi anche: Giovane lascia i domiciliari per mettersi a spacciare droga: arrestato

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Acilia, continua a nascondere e spacciare droga anche mentre è ai domiciliari; Acilia, continua a nascondere e spacciare droga anche mentre è ai domiciliari; Cosa succede se si continua a rimandare la riforma della politica sulla droga?; Pusher ingoia crack per non farsi scoprire e morde la mano a un poliziotto.

continua spacciare droga mentreGiovane lascia i domiciliari per mettersi a spacciare droga: arrestato - Un giovane è stato arrestato dai carabinieri del reparto Territoriale di Mondragone. casertanews.it

Spaccio di droga nel Fermano, scatta la denuncia per 2 giovani. Trentenne fermato mentre era alla guida in uno stato alterato - FERMO Proseguono con efficacia i controlli dei carabinieri di Fermo mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti. corriereadriatico.it

Cagliari, spaccia droga mentre si trova ai domiciliari: arrestato un ventenne - Era ai domiciliari, ma nonostante la misura in corso è stato sorpreso in casa con droga e soldi. unionesarda.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.