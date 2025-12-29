Continua a spacciare droga anche mentre è ai domiciliari | nuovamente arrestato

Un uomo di 35 anni di Mascalucia è stato nuovamente arrestato dai carabinieri, sorpreso mentre continuava a spacciare droga durante gli arresti domiciliari. L’intervento ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e munizionamento illegale, confermando la sua condotta illecita nonostante le restrizioni. L’episodio evidenzia l’importanza del controllo e della vigilanza nelle misure restrittive, per prevenire ulteriori attività illecite.

E' stato nuovamente arrestato un 35enne di Mascalucia che, è stato sorpreso dai carabinieri della tenenza di Mascalucia nella flagranza di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illecita di munizionamento per arma da fuoco.L'uomo si trovava già agli arresti.

