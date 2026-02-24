Allenamento Juve pre Galatasaray | Bremer e Yildiz parzialmente in gruppo Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO

Bremer e Yildiz si sono uniti parzialmente all’allenamento della Juventus alla Continassa, dopo aver recuperato da piccoli infortuni. La squadra si prepara alla sfida di domani contro il Galatasaray, concentrandosi sugli ultimi dettagli tattici. I giocatori hanno lavorato con intensità, mentre il mister ha insistito su esercizi specifici per migliorare la compattezza del reparto offensivo. L’attenzione si concentra ora sulla formazione che scenderà in campo.

© Juventusnews24.com - Allenamento Juve pre Galatasaray: Bremer e Yildiz parzialmente in gruppo. Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO

di Marco Baridon Allenamento Juve pre Galatasaray: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Galatasaray domani nel ritorno dei playoff di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti riparte dal KO per 5-2 dell’andata: servirà un’impresa per ribaltare tutto e centrare il passaggio agli ottavi di finale. Questa mattina, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 12.00. segue LIVE la seduta con immagini e video. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Allenamento Juve pre Pafos LIVE: Bremer e Rugani tornano in gruppo, importanti indizi dalla partitella. Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO Allenamento Juve pre Galatasaray LIVE: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEOL’allenamento della Juve alla Continassa si è svolto ieri pomeriggio, a causa delle condizioni meteo avverse che hanno costretto la squadra a cambiare programma. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Juventus, Kenan Yildiz si ferma per un problema al polpaccio, stop precauzionale pre-Galatasaray; Spalletti scuote la Juventus: Vi giocate il futuro. Il discorso alla Continassa dopo il ko col Como; Allenamento Juve pre Galatasaray LIVE: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa - FOTO e VIDEO; Allenamento Juve pre Galatasaray LIVE | tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO. Juventus, Spalletti sorride per la Champions: Yildiz e Bremer in campoVigilia di Champions League per la Juventus, attesa dal match di ritorno dei playoff con il Galatasaray: le condizioni di Yildiz e Bremer ... calciomercato.it Galatasaray Juve: il programma della vigilia di Champions League. Niente allenamento per i bianconeri: tutti i dettagliGalatasaray Juve, il piano della vigilia a Istanbul con la conferenza di Spalletti e la scelta a sorpresa dei bianconeri di non allenarsi. I dettagli Smaltita la rabbia e le polemiche per i fatti di S ... juventusnews24.com Niente allenamento alla Continassa, la Juventus gode di una giornata di riposo tra la sconfitta contro il Como e la gara di ritorno di Champions League contro il Galatasaray all'Allianz Stadium. #ANSA - facebook.com facebook Domani è vigilia di #JuveGalatasaray #JUVE Allenamento h. 12.00 Conferenza stampa h. 16.00 #GALATASARAY Allenamento h. 13.00 lt (al Kemerburgaz Galatasaray Metin Oktay Facilities) Conferenza stampa h. 19.00 (all’Allianz Stadium x.com