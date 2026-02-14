Fabregas prima di Como Fiorentina | Kuhn sta trovando continuità Nico Paz? È più forte di me e vi spiego perché

Cesc Fabregas ha commentato prima della partita tra Como e Fiorentina, spiegando che Kuhn sta trovando continuità e che Nico Paz è più forte di lui. Il tecnico del Como ha anche aggiunto che Paz ha mostrato grandi miglioramenti nelle ultime settimane, soprattutto nel pressing e nel senso della posizione. Prima del fischio d’inizio, Fabregas ha condiviso queste impressioni ai microfoni di Dazn, sottolineando l’importanza di alcuni dettagli nel rendimento dei suoi giocatori.

