Prende il via la nostra iniziativa speciale dedicata a un compleanno particolare Scriveteci i vostri racconti!

Prende il via la nostra iniziativa dedicata ai trentenni di oggi. Vi invitiamo a condividere i vostri racconti e riflessioni su cosa significhi avere 30 anni in un mondo in continua evoluzione, tra realtà e virtualità. Che siate appena arrivati a questa età o abbiate già superato il traguardo, le vostre esperienze sono preziose per capire come si vive e si cambia in questa fase della vita.

C osa vuol dire avere 30 anni oggi, in un mondo in cui reale e virtuale spesso si confondono, stili di vita e ambizioni sono sempre meno legati all'età anagrafica? Lo yoga della risata compie 30 anni: la terapia più semplice (e contagiosa) del mondo X Spegnere 30 candeline resta un momento di riflessione in cui tiriamo un primo bilancio della nostra vita? In cui decidiamo se prendere una strada piuttosto che un'altra? E chi ha già superato questo traguardo (da poco o da tanto) vede tante differenze oggi rispetto ai suoi 30 anni? Leggi anche › 30 anni fa la Conferenza Mondiale delle Donne di Pechino Raccontateci i vostri 30 anni, di oggi, ieri o domani.

