Aperto il 16° concorso per 898 Allievi Marescialli dei Carabinieri
Il 16° concorso per 898 Allievi Marescialli dei Carabinieri è stato aperto, con la scadenza il 19 marzo. Le candidature possono essere inviate dal 18 febbraio, offrendo a molti giovani l’opportunità di entrare nelle forze dell’ordine. La selezione prevede una formazione triennale a Firenze, con possibilità di conseguire una laurea in Scienze Giuridiche. Chi desidera partecipare deve presentare domanda entro la data stabilita e prepararsi a un percorso impegnativo. Le iscrizioni si concentrano soprattutto nelle regioni del centro Italia.
Dal 18 febbraio al 19 marzo è possibile candidarsi al concorso per 898 Allievi Marescialli: formazione triennale a Firenze e laurea in Scienze Giuridiche. “Se vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell’Arma dei Carabinieri, questo è il momento!”, dal 18 febbraio al 19 marzo, è possibile candidarsi per il concorso Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri. Un’opportunità di crescita personale e professionale per 898 giovani, tra i 17 ed i 26 anni, che vogliano mettersi al servizio della collettività, beneficiando di una formazione di alto livello e conseguendo una laurea triennale in Scienze Giuridiche e della Sicurezza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Concorso per reclutare per 898 Allievi Marescialli dei CarabinieriIl concorso per reclutare 898 Allievi Marescialli dei Carabinieri è stato annunciato a causa della necessità di rafforzare la forza di polizia.
Concorso Allievi Marescialli: 898 posti per giovani tra 17 e 26 anni, aperte le candidatureIl concorso Allievi Marescialli ha aperto le candidature per 898 posti destinati a giovani tra 17 e 26 anni, con scadenza il 19 marzo.
Giornata tipo | Allievi Marescialli dei Carabinieri
Concorso Ispettori Allievi Marescialli Carabinieri 2026: 898 posti disponibili per il triennio 2026-2029