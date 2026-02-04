Sentenza Tar concessioni demaniali incerte non danno diritto ai finanziamenti | respinto ricorso

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha respinto il ricorso di una società esclusa da un bando pubblico. La decisione conferma che le concessioni demaniali incerte non danno diritto ai finanziamenti pubblici. La sentenza, pronunciata a Catania, chiude di fatto la strada a chi ha richiesto fondi senza avere conferme chiare sulla validità delle concessioni. L’avvocato Santi Delia ha difeso con successo le ragioni del ricorrente.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha pronunciato una sentenza di grande rilievo accogliendo integralmente le difese dell’avvocato Santi Delia e respingendo il ricorso di una società esclusa da un bando pubblico. Il motivo dell’esclusione era legato.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Sentenza Tar

Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso di 14 cittadini contro la recentissima lottizzazione dei cimiteri, che ha portato alla costruzione di un supermercato nelle vicinanze.

Il Tar Sicilia ha respinto il ricorso di una società contro il Piano regionale di gestione dei rifiuti, confermando la validità delle misure adottate, tra cui la realizzazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sentenza Tar

Argomenti discussi: Concessioni, sentenza shock del TAR per Pietra e Laigueglia: gare assegnate entro giugno o per la stagione 2026 spiagge tutte libere; Concessioni spiagge, arriva il conto per i Comuni che hanno deciso di non decidere: Tar avverso a Laigueglia e Pietra Ligure; Laigueglia, il sindaco Giorgio Manfredi interviene sulla gestione delle concessioni demaniali; Concessioni demaniali, stop alle proroghe automatiche: il TAR boccia il Comune di Positano.

Il TAR della Liguria ha annullato le proroghe delle concessioni demaniali balneari a Sarzana, Laigueglia e Pietra LigureIl TAR della Liguria ha accolto il ricorso del Garante della concorrenza contro le delibere di giunta che prorogavano le concessioni demaniali balneari in tre comuni liguri: Sarzana, Laigueglia e Pie ... massa-critica.it

Spiagge e sentenza del Tar, Pietra Ligure pronta alle gare. L’assessore Amandola: Tempi stretti, ma ce la faremoSaranno in tutto 53 le assegnazioni previste dall'amministrazione comunale, la percentuale di spiagge libere sarà del 38,5% ... ivg.it

Aree F del Puc: sentenza Tar conferma operato corretto dell'Amministrazione #Benevento - facebook.com facebook

TAR Campania-Napoli, sentenza n. 84/2026 In #ZonaSismica la “regolarizzazione” non è solo un tema edilizio ma un presidio di #SicurezzaPubblica e di legittimità del titolo #SanatoriaSismica #TitoloEdilizio #SCIA #Permessodicostruire x.com