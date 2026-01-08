In Canto di Pace | concerto corale benefico in Sant’Antonino

Il 10 gennaio alle 21, nella Basilica di Sant’Antonino, si svolgerà il concerto corale benefico

Sabato 10 gennaio alle ore 21 nella Basilica S. Antonino si terrà il concerto corale benefico intitolato quest’anno "In Canto di Pace" con ingresso a offerta, organizzato dall’Associazione di volontariato Puntoeacapo Odv.L’Associazione puntoeacapo è nata nel 2010 dalla volontà di un gruppo di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

