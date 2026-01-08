In Canto di Pace | concerto corale benefico in Sant’Antonino
Il 10 gennaio alle 21, nella Basilica di Sant’Antonino, si svolgerà il concerto corale benefico
Sabato 10 gennaio alle ore 21 nella Basilica S. Antonino si terrà il concerto corale benefico intitolato quest’anno "In Canto di Pace" con ingresso a offerta, organizzato dall’Associazione di volontariato Puntoeacapo Odv.L’Associazione puntoeacapo è nata nel 2010 dalla volontà di un gruppo di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: "In coro per Padre Gherardo", un concerto nel nome dell’infanzia in Sant’Antonino
Leggi anche: Corale Padre Pier Battista, domenica 21 dicembre il concerto nella Chiesa di Sant'Antonio
In Canto di Pace; La musica linguaggio universale. Due concerti salutano il 2026; Il 2026 di Genova comincia dalla musica. Voci bianche all’Annunziata e il Capodanno del Carlo Felice tra Puccini e Strauss (P. Fizzarotti); Eventi segnalati dai Comuni.
“Et in terra pax”, a Riparo il Concerto di Natale per la Pace con il Coro Polifonico Laudamus - Un intenso momento di preghiera, ascolto e meditazione ha caratterizzato il Concerto di Natale per la Pace “Et in terra pax”, svoltosi ieri sera nella Chiesa di Santa Maria della Neve a Riparo, che ha ... reggiotv.it
Per la pace tra i popoli: concerto del Coro Polifonico “Giuseppe Mulè” nella Chiesa Santa Petronilla di Trabia - Il Coro Polifonico “Giuseppe Mulè” di Termini Imerese, diretto dal Maestro Tonin Tarnaku, domenica 28 dicembre 2025, alle ore 21,00, presso la Chiesa Santa Petronilla di Trabia, si esibirà in un conce ... esperonews.it
A Riparo un Concerto di Natale per la Pace con il Coro Polifonico Laudamus - L’evento si inserisce nel solco delle indicazioni contenute nella Lettera pastorale del Vescovo Fortunato Morrone ... reggiotv.it
Il meraviglioso canto di Natale del Coro dei piccoli, messaggio di pace e bellezza! Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsiconuovo #vocidiluce #corodeipiccoli #natale #santacecilia - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.