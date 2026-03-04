Con l’infortunio di Lobotka il Napoli giocherà contro il Torino senza nessuno dei titolari del centrocampo Repubblica

Il Napoli dovrà affrontare la partita contro il Torino senza nessuno dei titolari del centrocampo a causa dell’infortunio di Lobotka, che si è fermato ieri per sovraccarico muscolare. La squadra di Conte, già alle prese con diversi infortuni durante tutta la stagione, si trova ora a dover gestire questa assenza improvvisa. La situazione mette in evidenza le difficoltà del reparto mediano azzurro.

L'assenza del regista slovacco si somma a quelle di Anguissa, De Bruyne, McTominay. Il Napoli ha giocato col centrocampo al completo l'ultima volta il 25 ottobre contro l'Inter. Db Milano 28092025 - campionato di calcio serie A Milan-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Stanislav Lobotka “Dopodomani sera potrebbero per la prima volta ritornare tra i convocati Frank Anguissa – indisponibile dal 9 novembre – e Kevin De Bruyne, appena rientrato in gruppo dopo 130 giorni trascorsi in convalescenza”. "Non che i giornalisti sportivi siano tutti Woodward e Bernstein. Non sappiamo quanto lo abbiano pagato, ma lui lo sa chi è Khashoggi? Ecco, quando sentiamo "Arabia Saudita" e "giornalista" nella stessa frase, pensiamo subito a Jamal Khashoggi". 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli, tegola a centrocampo: out Lobotka. Ci sono dei ritorniIn casa Napoli nell’allenamento odierno Stanislav Lobotka ha accusato un fastidio muscolare, un sovraccarico al bicipite femorale.

