Napoli-Milan le pagelle | Hojlund è inarrestabile Lobotka è il professore del centrocampo
Nel confronto tra Napoli e Milan, le prestazioni emergono con protagonisti come Hojlund, inarrestabile, e Lobotka, il vero maestro del centrocampo. La sfida si è conclusa con un 2-0 per i partenopei, evidenziando le sfumature di una partita ricca di emozioni e talento. Ecco le pagelle che raccontano l’andamento dei protagonisti, tra conferme e sorprese.
Le pagelle di Napoli-Milan 2-0:Milinkovic Savic 6.5Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 7.5, Juan Jesus 6.5Politano 6.5, Lobotka 7.5, McTominay 6.5, Spinazzola 7Neres 7, Hojlund 8, Elmas 6Mazzocchi 6, Lang 5.5, Gutierrez sv, Lucca sv, Vergara svConte 7.5Zufferli 4.5IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Hojlund. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it
