Napoli tegola a centrocampo | out Lobotka Ci sono dei ritorni

Durante l’allenamento odierno del Napoli, Stanislav Lobotka ha accusato un fastidio muscolare al bicipite femorale, che lo tiene fuori dagli allenamenti. La società ha reso noto che l’infortunio riguarda un sovraccarico muscolare, e al momento non ci sono aggiornamenti sui tempi di recupero. Nel frattempo, alcuni giocatori sono tornati ad allenarsi regolarmente con il gruppo.

In casa Napoli nell'allenamento odierno Stanislav Lobotka ha accusato un fastidio muscolare, un sovraccarico al bicipite femorale. Il centrocampista si portava dietro qualche acciacco già dal finale dell'ultima gara contro il Verona, quando sopraggiunse la sostituzione. Ora lo slovacco è in forte dubbio per la partita contro il Torino, in programma al Maradona venerdì 6 marzo alle ore 20.45. Gli esami strumentali chiariranno le condizioni di Lobotka, che in ogni caso verrà valutato giorno per giorno, e la sua eventuale presenza contro i Granata.