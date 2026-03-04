Comunicato Stampa | Paralimpiadi di Verona Presidente Zaia | Arena accessibile un' eredità concreta dei Giochi

Il presidente Zaia ha annunciato che l'Arena di Verona sarà accessibile durante le Paralimpiadi, definendo questa modifica un’eredità concreta dei Giochi. L’evento si svolge nella città veneta e rappresenta un momento di grande rilievo, con l’obiettivo di garantire la partecipazione a tutti gli atleti e spettatori. La decisione riguarda l’adattamento degli spazi per facilitare l’accesso a persone con disabilità.

“L'apertura delle Paralimpiadi a Verona è un momento che parla al mondo dal cuore del Veneto. Venerdì lanceremo un messaggio chiaro di inclusione: la determinazione con cui abbiamo voluto e organizzato questo evento può diventare un esempio concreto di come si abbattono le barriere, non solo fisiche ma anche culturali”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Paralimpiadi di Verona. Presidente Zaia: “Arena accessibile, un'eredità concreta dei Giochi." Paralimpiadi, il presidente del comitato Davide Giorgi: «L?eredità dei Giochi? Riconoscere lo sport come aiuto ai disabili»C’è una eredità importante che le imminenti Paralimpiadi Milano Cortina 2026 potrebbero lasciare al Paese: il riconoscimento come Lea, Livello... Comunicato Stampa: Presidente Zaia: “Cordoglio per la scomparsa di Italo Varisco"La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. Approfondimenti e contenuti su Comunicato Stampa Temi più discussi: Vicenza accoglie la Fiamma Paralimpica e lancia Pedalando verso l’Arena; COMUNICATO STAMPA 27 FEBBRAIO - PASSAGGIO FIAMMA PARALIMPICA, MODIFICHE ALLA VIABILITA; La Fiamma Paralimpica di Milano Cortina accende l’Italia. Parte il tour da Roma; Assessore, meno ChatGpt e più piscina: basta comunicati stampa carichi di retorica patetica, pensi a riaprire la struttura chiusa da 14 anni. Comunicato Stampa: Paralimpiadi di Verona. Presidente Zaia: Arena accessibile, un'eredità concreta dei Giochi.L'apertura delle Paralimpiadi a Verona è un momento che parla al mondo dal cuore del Veneto. Venerdì lanceremo un messaggio chiaro di inclusione: la ... iltempo.it Paralimpiadi, verso l'apertura all'Arena di Verona con bandiere e inno della Russia: Tosi difende il boicottaggio ucrainoKiev non parteciperà alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Verona. Il ministro Abodi e il sindaco di Milano Sala chiedono al Comitato paralimpico internazionale di ripensarci, Tosi: « L’Ue ... veronasera.it Comunicato stampa N. 263 - 3 marzo 2026 - Patrimonio Messina S.p.A., pubblicato l’avviso per alienazione e valorizzazione di immobili comunali facebook GIORNATA MONDIALE DELLE MALATTIE RARE Leggi il comunicato stampa completo qui bit.ly/20260226_comun…. #neurologia #malattierare x.com