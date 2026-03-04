Comunicato Stampa | Paralimpiadi di Verona Presidente Zaia | Arena accessibile un' eredità concreta dei Giochi

Il presidente Zaia ha annunciato che l'Arena di Verona sarà accessibile durante le Paralimpiadi, definendo questa modifica un’eredità concreta dei Giochi. L’evento si svolge nella città veneta e rappresenta un momento di grande rilievo, con l’obiettivo di garantire la partecipazione a tutti gli atleti e spettatori. La decisione riguarda l’adattamento degli spazi per facilitare l’accesso a persone con disabilità.

“L'apertura delle Paralimpiadi a Verona è un momento che parla al mondo dal cuore del Veneto. Venerdì lanceremo un messaggio chiaro di inclusione: la determinazione con cui abbiamo voluto e organizzato questo evento può diventare un esempio concreto di come si abbattono le barriere, non solo fisiche ma anche culturali”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO . 🔗 Leggi su Iltempo.it

