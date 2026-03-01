Paralimpiadi il presidente del comitato Davide Giorgi | L?eredità dei Giochi? Riconoscere lo sport come aiuto ai disabili
Il presidente del comitato delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026 ha dichiarato che l’evento potrebbe lasciare un’eredità significativa al Paese, in particolare attraverso il riconoscimento dello sport come strumento di aiuto ai disabili. Ha sottolineato che le prossime gare rappresentano un’occasione per rafforzare il ruolo dello sport nel supporto alle persone con disabilità e per promuovere i servizi sanitari essenziali.
C’è una eredità importante che le imminenti Paralimpiadi Milano Cortina 2026 potrebbero lasciare al Paese: il riconoscimento come Lea, Livello essenziale di assistenza, dell’attività motoria per i disabili. A chiederlo è Davide Giorgi, presidente del Comitato Italiano Paralimpico Veneto. Presidente Giorgi, tra i 665 atleti in gara alle Paralimpiadi che inizieranno il 6 marzo ci sono anche cinque veneti. Il problema è il pubblico, si teme un calo di spettatori rispetto ai Giochi appena conclusi, tant’è che a Cortina stanno valutando di togliere alcuni divieti al traffico. Che previsioni avete? «La Fondazione Milano Cortina 2026 ci dice che la vendita dei biglietti è andata bene. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
L’impatto dei Giochi?: "Oltre i 5 miliardi un’eredità intangibile. Lo sport è locomotiva""Tutti vogliono avere il magico numero dell’impatto economico dei Giochi che, verosimilmente, sarà sopra i 5 miliardi.
Leggi anche: Mentre sono in corso i Giochi invernali in Italia, il presidente del Comitato olimpico palestinese ha presentato alla Camera dei deputati un report che fa il punto sulla situazione drammatica dello sport nella sua terra
