Paralimpiadi il presidente del comitato Davide Giorgi | L?eredità dei Giochi? Riconoscere lo sport come aiuto ai disabili

Il presidente del comitato delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026 ha dichiarato che l’evento potrebbe lasciare un’eredità significativa al Paese, in particolare attraverso il riconoscimento dello sport come strumento di aiuto ai disabili. Ha sottolineato che le prossime gare rappresentano un’occasione per rafforzare il ruolo dello sport nel supporto alle persone con disabilità e per promuovere i servizi sanitari essenziali.