Comunicato Stampa | Presidente Zaia | Cordoglio per la scomparsa di Italo Varisco

Il presidente Luca Zaia esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Italo Varisco. Zaia ha ricordato la figura di Varisco come un uomo di grande impegno e passione, e ha sottolineato quanto la sua perdita sia un colpo per tutto il Veneto. La notizia ha fatto rapidamente il giro della regione, con molte voci di stima e rispetto nei confronti di chi ha dedicato la propria vita alla comunità.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO.

