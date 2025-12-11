Comunicato Stampa | Spark Reply e Concept Reply con BMW promuovono una ricarica elettrica a minore impatto di CO2

Spark Reply e Concept Reply collaborano con BMW per promuovere soluzioni di ricarica elettrica a basso impatto di CO2. Questa iniziativa mira a favorire la diffusione della mobilità sostenibile, contribuendo alla riduzione delle emissioni e alla tutela dell’ambiente. Un passo importante nel percorso verso un sistema di trasporto più ecologico e responsabile.

La mobilità elettrica rappresenta un elemento centrale nella transizione verso forme di trasporto a minore impatto ambientale. L'effettiva impronta ecologica dei veicoli elettrici, tuttavia, dipende in modo significativo dal momento in cui avviene la ricarica, poiché Per rendere questa esperienza semplice e immediata per gli utenti, Spark Reply ha trasformato dati complessi relativi al contenuto di CO? del mix energetico in un' Tra aprile e luglio 2025, è stato condotto un progetto pilota con 355 conducenti BMW nei Paesi Bassi. In questo periodo il team di progetto ha analizzato oltre 13.000 sessioni di ricarica, corredate da interviste qualitative per comprendere più a fondo i fattori che influenzano la motivazione degli utenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Spark Reply e Concept Reply, con BMW, promuovono una ricarica elettrica a minore impatto di CO2

Comunicato stampa N. 1359 - 10 dicembre 2025 - Messina, “Open Sicily Cup – Trofeo Rodelli”: il 13 e 14 dicembre al PalaRescifina Leggi tutto su https://comune.messina.it/it/news/messina-open-sicily-cup-trofeo-rodelli-il-13-e-14-dicembre-al-palarescifina - facebook.com Vai su Facebook

Spark Reply e Concept Reply, con BMW, promuovono una ricarica elettrica a minore impatto di CO2 - Spark Reply, e Concept Reply, società del Gruppo Reply specializzate rispettivamente in design & user experience e tecnologie IoT e AI, hanno realizzato per il Gruppo BMW, nell’ambito di un progetto ... Secondo ansa.it